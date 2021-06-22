تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الموسيقى Apple Music ؟

في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 ربما لم يحظ تطبيق الموسيقى الخاص بأبل Apple Music بالكثير من الاهتمام مثلما فعلت ابل مع تطبيقات أخرى مثل FaceTime ولكن ابل وجهت تركيزها أكثر ناحية دمج التطبيق أكثر في النظام والتكامل مع التطبيقات الأخرى الأساسية.

ابل مؤخراً أعلنت عن مزايا جديدة في تطبيق الموسيقى Apple Music تشمل الصوت المحيطي Spatial Audio والجودة العالية الكاملة Lossless Audio مع تحديث iOS 14.6 ولم تنتظر حتى إطلاق تحديث iOS 15.

مزايا تطبيق الموسيقى Apple Music في تحديث iOS 15 و iPadOS 15

ميزة Shared with You

وهو عبارة عن قسم جديد في تطبيق الموسيقى Apple Music سوف يعرض لك كافة المقاطع الموسيقية التي قام أصدقاؤك بمشاركتها معك عبر الرسائل.

ميزة Memories

هذه الميزة مثال واضح لما ذكرناه آنفاً عن التكامل بين تطبيق الموسيقى الخاص بأبل وباقي التطبيقات الأخرى.

سوف تجد ميزة الذكريات Memories موجودة في تكبيق الصور ومهمتها جمع اللحظات السعيدة في فيديو قصير مع أغنية أو مقطع موسيقى من تطبيق Apple Music. سوف يختار النظام الأغنية أو المقطع الموسيقي بشكل تلقائي اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وما تحب سماعه.

خاصية SharePlay

هي واحدة ضمن مميزات تطبيق فيس تايم FaceTime على نظام iOS 15 و iPadOS 15 لمشاركة المحتوى آنيا مع الطرف/الأطراف الأخرى في المكالمة.

يمكن مشاركة مقطع صوتي من خلال هذه الخاصية والاستماع إليه آنيا في نفس الوقت مع الطرف الآخر عبر فيس تايم.

تطبيق الموسيقى وسماعات AirPods

مالكو سماعات AirPods Pro و AirPods Max سوف يتمتعون ببعض المزايا مع تطبيق ابل للموسيقى مثل الصوت المحيطي Spatial Audio لتحديد اتجاه الصوت مع خاصية تتبع حركة الرأس. (مزايا سماعات AirPods في تحديث iOS 15)

سوف تكون هذه المزايا متاحة للجمهور عند إطلاق تحديث iOS 15 و iPadOS 15 بشكل نهائي في سبتمبر المقبل.