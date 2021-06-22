إيطاليا ترفع القيود عن ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة

قررت السلطات الصحية في إيطالية أنه لن تكون هناك حاجة لارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة في إيطاليا، تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بدءًا من 28 يونيو.

وغرّد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء متطلبات القناع في الأماكن المفتوحة في عدد من الأجزاء من إيطاليا ، حيث تكون حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 منخفضة، ومعدلات دخول وحدة العناية المركزة للمرضى أقل.

ومن المقرر استمرار فرض الأقنعة في وسائل النقل العام.

جديرٌ بالذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 30 % من الأشخاص في إيطاليا، الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر بشكل كامل ضد كوفيد-19.

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