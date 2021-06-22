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إيطاليا ترفع القيود عن ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت السلطات الصحية في إيطالية أنه لن تكون هناك حاجة لارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة في إيطاليا، تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بدءًا من 28 يونيو.

وغرّد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء متطلبات القناع في الأماكن المفتوحة في عدد من الأجزاء من إيطاليا ، حيث تكون حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 منخفضة، ومعدلات دخول وحدة العناية المركزة للمرضى أقل.

ومن المقرر استمرار فرض الأقنعة في وسائل النقل العام.
جديرٌ بالذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 30 % من الأشخاص في إيطاليا، الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر بشكل كامل ضد كوفيد-19.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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