فتاة تُصاب بنوبة قلبية بعد تجربة خطيرة في “تيك توك”

تسبب جنون جديد في “تيك توك” في إصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بأزمة قلبية.

ينتشر “تحدي تناول البروتين الجاف” عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه قد يكون خطيرًا للغاية، وتعتبر واقعة الفتاة بريتني بورتيو مثالاً صارخًا على ذلك.

في أبريل الماضي، تناول طالب جرعة من مسحوق البروتين قبل التمرين دون تخفيفه بالماء لزيادة الطاقة، كنوع من التحدي على “تيك توك”.

قررت “بريتني”، إعادة التجربة وبدأت تشعر أنها تتعرق بغزارة قبل أن تبدأ، وقررت المضي قدمًا في جلسة ممارسة التمارين الرياضية، لكن الأمور بدأت تزداد خطورة.

قالت: بدأت في رفع الأثقال وشعرت بثقل في صدري وأنه قد جرح قليلاً.

وأضافت: لقد تجاهلت ذلك لأنني افترضت أنه كان قلقًا أو نوبة هلع، وواصلت التمرين.

وأردفت: عدت إلى المنزل وشعرت بالغثيان والصداع، استحممت ولكني ما زلت أشعر بالغثيان مع صداع ولم أستطع تناول العشاء.

وتابعت: قررت الذهاب إلى العمل، لكن في العمل؛ عادت أعراض آلام الصدر والثقل لكنها كانت أكثر حدة، وفي غرفة خلع الملابس ، كنت أتعرق بغزارة مرة أخرى وكان رأسي يؤلمني، ووصل الألم إلى ظهري وذراعي اليسرى.

وقالت: عندئذ علمت أنه لم يكن الهلع، وربما كانت نوبة قلبية، وكشفت الأشعة المقطعية أنها كانت نوبة قلبية صغيرة وأخبرني الأطباء أنني أعاني من حساسية تجاه الكافيين لم أكن على دراية بها من قبل.

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