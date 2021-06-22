فيسبوك يبدأ إطلاق ميزة Live Audio لمنافسة كلوب هاوس!

بدأ فيسبوك رسمياً في إطلاق ميزة غرف الصوت الحي Live Audio Rooms شبيهة كلوب هاوس بالإضافة إلى خدمة جديدة خاصة بالبودكاست Facebook Podcasts.

خدمة غرف الصوت الحي Live Audio Rooms بدأ إطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية مبدئياً لصفحات وحسابات المشاهير والمؤثرين وبعض المجموعات ولاحقاً سوف تتوفر للجميع وفي باقي دول العالم تدريجياً.

ما هي ميزة غرف الصوت الحي Live Audio Rooms من فيسبوك؟

هي ميزة جديدة من فيسبوك مطابقة لتطبيق كلوب هاوس من أجل الدردشة الصوتية.

الميزة المنافسة لكلوب هاوس سوف تكون مدمجة في خدمة غرف الماسنجر Messanger Rooms تلك الخاصية التي أطلقتها فيسبوك سابقاً لمنافسة تطبيق زووم فيما يتعلق بالمكالمات الجماعية الصوتية والمرئية.

من داخل غرف الماسنجر Rooms، يمكن إنشاء بث صوتي مباشر Live Audio يكون فيه متحدث أو أكثر ومستمعون كما هو الحال في كلوب هاوس.

بعد إنشاء البث الصوتي المباشر Live Audio يمكن الترويج له من خلال كتابة منشور على فيسبوك أو برسالة مباشرة عبر فيسبوك ماسنجر أو من خلال رابط الدعوة Invitation Link، كما سيتم تنبيه باقي المتابعين والأصدقاء إذا أردت عند بدء الغرفة، وتحديد موعد البدء بشكل مسبق.

مستضيف الغرفة ومنشئها سوف تظهر صورته بالأعلى في شكل دائري كبير نسبياً، بينما باقي المستمعين سوف يظهرون بالأسفل بصور ملفاتهم الشخصية وبحجم أصغر.

يمكن للمستمعين طلب الكلمة للتحدث من خلال الضغط على زر رفع اليد، حتى يتمكن مدير الغرفة من إعطاء الكلمة له.

في الواجهة سيتم عرض عدد المتحدثين والمستمعين الذين بإمكانهم التفاعل على المحتوى الصوتي بالضغط على زر الإعجاب أو النجمة لإظهار الدعم والقبول.

أيضاً بإمكان المنظمات الخيرية الغير ربحية إقامة حملات لجمع التبرعات من خلال الغرف الصوتية لتمويل المشاريع الخيرية الخاصة بهم بصورة أفضل.

بجانب ميزة Live Audio Rooms، أطلقت شركة فيسبوك منصة بودكاست للبرامج والحلقات الصوتية لمنافسة شركات أخرى لديها نفس الخدمة مثل ابل وجوجل وسبوتيفاي وغيرهم.