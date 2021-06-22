سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy M21 Prime Edition تحت اسم Galaxy M21 Edition

يبدو أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق الهاتف الجديد Galaxy M21 Prime Edition تحت اسم M21 2021 Edition والسبب في ذلك أنه تم رؤية اسم الهاتف بالفعل في لوحة قائمة Google Play Console للهواتف الذكية المدعومة ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في الأسواق الهندية خلال وقت قريب من هذا العام.

جدير بالذكر أن العملاق الكوري “سامسونج” يستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين من خلال إطلاق هاتف M21 2021 Edition بأسعار مناسبة وقد تبين من خلال بعض التسريبات أنه يأتي بشكل أنيق ويحتوي على طلاء جديد ومن خلال إحدى التقارير التي نُشرت على موقع MySmartPrice تبين أنه سيأتي باسم Galaxy M21 Edition.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M21 Edition

هاتف جلاكسي M21 تم إطلاقه مبكراً هذا العام ويستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين وأصحاب الميزانيات المحدودة وقد احتوى على شاشة مميزة بلوحة عرض Super AMOLED بدقة FHD+ قياس 6.4 بوصة ومعدل سطوع 420nits ويعمل بمعالج سامسونج Exynos 9611 بجانب ذاكرة وصول عشوائي حجمها 6 جيجارام وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

من ناحية الكاميرا فهو يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة العرض الواسع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية جاءت بمستشعر دقته 20 ميجابكسل. الهاتف احتوى على بطارية قدرتها 6000 ميللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط ومستشعر لبصمة الإصبع خلف الشاشة.

في الحقيقة ليست لدينا معلومات كافية حول موعد إطلاق Galaxy M21 Edition ولا نمتلك أي معلومات تشير إلى مواصفات الهاتف. ولكن من خلال الحديث عنه بكثرة خلال الآونة الماضية في العديد من المصادر على الإنترنت، فيبدو أن موعد إطلاقه قد اقترب جداً.

أيضاً لا يسعنا إلا أن نأمل في الحصول على مواصفات أفضل قليلاً من تلك التي تعاملنا معها في الإصدار الأساسي، وخاصة معالج Exynos 9611 المتواضع. بالإضافة إلى ذلك نتمنى أن نرى بعض التحسينات في شاشة العرض ومن المحتمل أن لا يقل معد تحديث الشاشة عن 90Hz هذه المرة. أيضاً قد نرى تحسينات إضافية في سرعة الشحن. على كل حال لا يوجد خيار أمامنا سوى الترقب والانتظار، وبالتأكيد سوف نحيطكم علماً بكل ما هو جديد عن هذا الهاتف.