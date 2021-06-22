ليبيا أرخص دولة عربية والثانية عالمياً بـ”تكاليف المعيشة”

كشف مؤشر “numbeo” العالمي عن قائمته السنوية لأغلى وأرخص الدول في مختلف أنحاء العالم من حيث نفقات المعيشة.

وجاءت ليبيا في المركز قبل الأخير عالميًا والأخير عربيًا، أي أنها أرخص دولة على مستوى الوطن العربي من حيث تكاليف المعيشة، وثاني أرخص دولة على مستوى العالم بعد باكستان.

وحصلت ليبيا على 22.32 نقطة في المؤشر، علمًا أن أعلى دولة وهي جزيرة برمودا حصلت على 145.07 نقطة.

ويعتمد المؤشر على تكلفة المعيشة في 138 دولة حول العالم، بما يشمل إيجار البيوت، وثمن الكهرباء والبقالة والمستلزمات الأساسية للعيش.

وجاءت سويسرا في المركز الثاني عالميًا ثم النرويج، ثم أيسلندا، وفي المركز الخامس الدنمارك، وحلت لوكسمبورغ في المركز السادس، واليابان سابعًا.

واحتلت لبنان المركز الأول عربيًا، وتم اعتبارها أغلى دولة عربية في عام 2021، وجاءت في المركز 23 عالميًا، متخطية دول أوروبية كبيرة مثل إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

إليكم ترتيب الدول العربية بالكامل:

لبنان

قطر

الإمارات

البحرين

الأراضي الفلسطينية

الأردن

اليمن

سلطنة عمان

السعودية

الكويت

الصومال

المغرب

العراق

جمهورية مصر العربية

تونس

سوريا

الجزائر

ليبيا

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