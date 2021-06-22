أرقام تجعلك تتحسر.. إليك أغنى 10 “يوتيوبرز” في العالم

طورت منصة يوتيوب طريقة مشاركة محتوى الفيديو وأصبحت اليوم أحد أكبر وأسهل نظام لمشاركة الفيديو في العالم، وحوّلت المنصة العديد من الناس إلى أثرياء ومن أصحاب الملايين، حيث يكسب العديد من مستخدمي اليوتيوب آلاف الدولات شهريًا.

جيفري ستار (200 مليون دولار) :

فتاة تعتني بعالم الموضة والمكياج، نشرت أول مقطع فيديو لها في 2009 وبفضل يوتيوب أسست علامة تجارية خاصة بها لصناعة مستحضرات التجميل، وتربح شركتها سنويًا 1100 مليون دولار، ولديها 16.5 مليون متابع على يوتيوب.

بويدي باي (52 مليون دولار):

اشتهر هذا اليوتيوب بممارسة ألعاب الفيديو والتعليق عليها عبر قناته في يوتيوب التي تضم 110 مليون مشترك، بدأ قناته في عام 2010 وهي أكثر قناة فردية متابعة في العالم.

ماركيبلير (35 مليون دولار):

لديه أكثر من 28 مليون مشترك على قناته، وكسب 19.5 مليون دولار في عام 2020 فقط، انضم إلى يوتيوب في 2012 وبدأ من خلال القيام ببعض الأعمال الكوميدية غير الرسمية، ثم أصبح مهتمًا بعالم الألعاب.

دانيال ميدلتون (35 مليون دولار):

بدأ قناته في عام 2012 وكان كل تركيزه منصب على لعبة ماينكرافت، وحقق رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأكبر عدد مشاهدات في قناة فيديو مخصصة لماين كرافت.

عالم ريان (32 مليون دولار):

أشهر طفل في عالم اليوتيوب لديه أكثر من 45 مليون مشترك ويبلغ من العمر 9 سنوات، بدأ في عام 2015 ويجني أمواله من خلال مراجعة بعض الألعاب المخصصة للأطفال، وبات هذا الطفل يمتلك علامة تجارية للقماش.

ريت ولينك (32 مليون دولار) :

لديهما أكثر من 27 مليون مشترك، التقيا ببضعها في الصف الأول واستمرا مع بضعهما حتى الجامعة، قاما بعمل مقاطع فيديو كوميدية لمنظمة تدعى كرو، ويديران معًا 5 قنوات على يوتيوب.

دودي بيرفكت (30 مليون دولار):

5 زملاء في سكن واحد في الكلية جميعهم درسوا في تكساس، يقومون أيضًا بمراجعة الألعاب، ويتنافسون في بعض المسابقات، بدأوا في عام 2009 وانتشرت مقاطعهم بشكل كبير جدًا، ولديهم مقطع عليه أكثر من 18 مليون مشاهدة.

فانوس جيمنج (25 مليون دولار):

بدأت هذه القناة في عام 2011 من قبل إيفان فونج بعد أن درس الاقتصاد في الجامعة، وهو منتج موسيقي ويقوم بالتعليق على الألعاب ولم تكن رحلته في يوتيوب سهلة، وفي عام 2015 تخطت قناته 10 مليون مشترك.

نينجا (25 مليون دولار):

هو أحد مستخدمي يوتيوب الذي لم يدرس في الجامعة على الإطلاق وتخرج من الثانوية فقط، وبدلًا من ذلك ركز على ما يحبه وهو الألعاب، يقوم ببث الألعاب التي يمارسها على قناته في يوتيوب ولديه أكثر من 24 مليون مشترك وفي شهر واحد بلغ عدد مشاهداته 100 مليون مشاهدة.

جيمس تشارلز (25 مليون دولار): أطلق قناته في عام 2015 وبدأ في نشر دروس حول مستحضرات التجميل والجمال، تخرج من المدرسة الثانوية في عام 2017، وكان فنانًا محليًا للتجميل في نيويورك وبعدها قرر فتح قناته الخاصة التي أكسبته الملايين.

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