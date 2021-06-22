فتى إيطالي يُقاضي والديْه بسبب لقاح فيروس “كورونا”

أعلن المتحدث باسم رابطة محامين العائلات في مقاطعة “توسكانا” الإيطالية، جياني بالديني، أن أحد القاصرين من “فلورنسا”، اضطر إلى إقامة دعوى قضائية ضد والديه اللذين يمنعانه من الحصول على لقاح ضد فيروس كوفيد-19.

وأوضح الفتى القاصر الذي أقام الدعوى من خلال المحامين، أن والديه رفضا منحه الإذن بالحصول على التطعيم.

من جهته، قال المتحدث: مقدّم الدعوى لا يتجاوز عمره 17 عامًا؛ وبالتالي لا يسمح له بتوكيل محامٍ بصورة مباشرة، كما أنه لا يستطيع تلقي اللقاح إلا بإذن كتابي من ذويه.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية فقد أكد الوالدان أنهما مقتنعان بأن هذه اللقاحات ضد الفيروس غير آمنة، واعتبرا أنها مثيرة للاشمئزاز.

وقد اضطرت مؤسسات الخدمات الاجتماعية، بعدما علمت بهذه الحالة، إلى اللجوء إلى فرق الدفاع القانوني عن طريق وزارة التربية والتعليم.

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