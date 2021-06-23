سامسونج تحدد موعد نهائي لمؤتمرها السنوي MWC وتستعد للحديث عن جديد الأجهزة

في وقت مبكر من هذا العام قررت شركة سامسونج إلغاء الحضور الشخصي لمؤتمرها القادم MWC 2021 والتزمت فقط بالتواجد عبر الإنترنت. أعلنت الشركة اليوم رسمياً موعد انعقاد مؤتمر MWC 2021 الافتراضي وحددت تاريخ يوم 28 يونيو في تمام الساعة 17:15 بالتوقيت العالمي هو موعد الحدث. سيتم بث الحدث مباشرة على موقع يوتيوب ويمكن للجميع الحضور.

الإعلان الرسمي الذي طرحته شركة سامسونج كان مُبهماً للغاية ولا نعلم ما هي الأجهزة التي تخطط الشركة لإطلاقها أو حتى الحديث عنها. ولكن من المتوقع أن تتحدث الشركة عن النظام البيئي لأجهزة جلاكسي وسوف تقدم رؤية جديدة لمستقبل الساعات الذكية.

ما هي أجهزة سامسونج جلاكسي التي نتوقع رؤيتها؟

الصورة التي حصلنا عليها تبدو وكأنها تحتوي على بعض الأدلة التي تشير على وجود هاتفان ومن المحتمل أنهما Galaxy Z Fold3 و Z Flip 3. بينما الجهاز المتواجد على يسار الصورة هو بكل تأكيد لاب توب جديد. بالنسبة للهاتف المتواجد في المنتصف فهو بكل تأكيد هاتف Galaxy S21 Ultra.

وبوجود قلم على اليمين فهذا يشير إلى وجود جهاز لوحي جديد من الشركة، ربما من عائلة Galaxy Tab S8 والذي تم تسريب بعض المعلومات عنه خلال الشهر الماضي.

أما شكل الساعة فهي بكل تأكيد ستكون Galaxy Watch 4 أو Watch Active 4 مع مجموعة جديدة من شرائح المعالجة التي تعمل بدقة 5 نانوميتر ونظام تشغيل Google Wear مع واجهة المستخدم الموحدة.

بالرغم من كل ذلك يبدو أنه من الممكن ألا نشهد وجود لأي منتجات جديدة على الإطلاق خلال الأسبوع القادم، حيث في الغالب يتم تسمية إعلانات شركة سامسونج لمنتجاتها باسم “الغير مُعبأة”، وبالتالي هي تكون مجرد نظرة عامة على استراتيجية الشركة تجاه منتجاتها الحديثة ومجموعة التقنيات الجديدة التي سوف تشق طريقها في النهاية لهذه المنتجات وكيف سيستفيد المستخدم العادي والمتقدم من هذه الترقيات.

جدير بالذكر أن هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن موعد إطلاق الهواتف القابلة للطي سيكون في شهر أغسطس من عام 2021، جنباً إلى جنب مع الساعات الذكية، وبالتالي لا يسعنا إلا الانتظار والترقب حتى يحين هذا الموعد.