هذه هي المزايا المؤكد قدومها في هواتف ايفون 13 القادمة!

شركة TrendForce المتخصصة في أبحاث السوق فيما يتعلق بالأجهزة الذكية نشرت تقرير لها بخصوص ما تتوقعه لهواتف ايفون 13 القادمة.

بشكل عام يتوقع التقرير نمو سنوي في مبيعات الايفون خلال عام 2021 بنسبة 12.3% ليتجاوز 223 مليون وحدة.

أسعار هواتف ايفون 13 سوف تبقى على حالها مثل ايفون 12 دون أي زيادة متوقعة وفقاً لما ذكره التقرير.

أبرز التوقعات لهواتف ايفون 13 القادمة

بحسب توقعات تقرير TrendForce فإن هواتف ايفون 13 سوف تتمتع بالخصائص والمزايا الآتية:

سيكون هناك 4 إصدارات مختلفة مثل هواتف ايفون 12: ميني، قياسي، برو، برو ماكس. سيتم الإعلان رسمياً خلال شهر سبتمبر.

سيتم اعتماد نفس تصميم سلسلة ايفون 12 مع تصغير حجم النوتش أعلى الشاشة قليلاً.

سيتم استخدام معالج ابل A15 التي سوف تشرف على تصنيعه شركة TSMC التايوانية بتقنية معالجة 5 نانومتر+.

كل الإصدارات سوف تأتي بشاشة من نوع OLED وسوف تدعم إصدارات ايفون 12 برو و برو ماكس معدل تحديث الشاشة حتى 120 هيرتز.

سوف تكون هناك نفس السعات التخزينية الموجودة في هواتف ايفون 12 أي 64 و 128 و 265 جيجابايت. بالإضافة إلى سعة 512 جيجابايت في إصدارات برو.

هواتف ايفون 13 جميعها سوف تأتي بتقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor Shift Stabilization.

كل هذه التوقعات سبق وأن تعرفنا عليها من خلال تسريبات متتابعة ومتلاحقة على مدار الأشهر الأخيرة، ولم تخرج عن المتوقع والمألوف.