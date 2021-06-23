حل مشكلة التوقف المتكرر لتطبيق جوجل على هواتف ولوحيات سامسونج وغيرها

بدأت مشكلة جديدة في الظهور لدى آلاف المستخدمين حول العالم، وجزء كبير منهم هم من مستخدمي هواتف سامسونج، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأنها الهواتف الأكثر انتشارًا! وهذه المشكلة هي مشكلة التوقف المتكرر لتطبيق جوجل على هواتف ولوحات أندرويد وسامسونج، ونحن هنا نتحدث عن تطبيق جوجل الرئيسي والذي يتم من خلاله البحث، وتتم من خلاله عمليات عديدة ضمن النظام.

حل مشكلة التوقف المتكرر لتطبيق جوجل

تبدأ المشكلة في الظهور ضمن الإصدار 12.23.16.23 من تطبيق جوجل، وكما ذكرنا، هذا التطبيق هو محرك رئيسي لخدمات أخرى مثل أندرويد أوتو أو حتى مساعد جوجل الشخصي ضمن هاتفك، ناهيك عن جوجل لينس وكذلك خدمة الأخبار المدمجة.

حل هذه المشكلة يكمن ببساطة في الهروب من النسخة ذات العيب، وهي المذكور رقمها أعلاه، ولعل أفضل طريقة لفعل ذلك هي الاشتراك في النسخ التجريبية للتطبيق Beta، خصوصًا أن الخطورة منها شبه معدومة نظرًا لأن قوقل مستمرة في تطوير تطبيقاتها على مدار الساعة.

لكي تفعل قم بالدخول إلى هذا الرابط، ومن خلاله اضغط Become a Tester للانضمام للبرنامج النجريبي، وبناءًا عليه ستجد أنه لديك تحديث جديد برقم 12.24، وبالطبع عليك بتحميله لأنه هو التحديث الأخير والذي يحل مشكلة التحديث السابق بالرغم من كونه تحديث تجريبي.

بالطبع يمكنك أن تنتظر عدة أيام حتى يتم حل مشكلة الإصدار العادي ومن ثم تعود لاستخدامه وتخرج من الـBeta بنفس الطريقة التي دخلتها بها، وبهذا يتم حل مشكلة التوقف المتكرر لتطبيق جوجل، ونحيطكم علمًا بأن هذه الطريقة قد تفيد في حالات أخرى عديدة وليس مع تطبيق جوجل فقط.