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سلاف فواخرجي تستعد لتصوير فيلم عن الحجر المنزلي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي استعدادها لتصوير فيلم روائي جديد، سيحمل اسم “قباني في العزل” خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت النجمة إلى أنّ الفيلم القصير سيتناول مرحلة الحجر المنزلي التي عاشها العالم، وسيتم من خلاله توجيه تحية للشاعر الراحل نزار قباني.

كما أكدت النجمة السورية مشاركتها في مسلسل مصري مُكون من 10 حلقات سيتم تصويره خلال الفترة القادمة، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية عن العمل.

وكانت النجمة السورية قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “الكندوش”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية، يأتي في مقدمتهم أيمن زيدان وسيدة الكوميديا سامية الجزائري، بالإضافة إلى صباح الجزائري، أيمن رضا، كندا حنا، حسام تحسين بك وغيرهم.

يُذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل الكندوش، لم يكن بمستوى طموحات المتابعين الذين انتقدوه بشدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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