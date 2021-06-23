إليسا تستعد لإحياء حفل فني في أربيل

نشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية في “تويتر”، بوستر الحلفة التي تستعد لإحيائها في أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق، يوم 25 يونيو الجاري.

وعلّقت النجمة اللبنانية على بوستر الحفلة بتساؤل طرحته على عشاقها، حيث قالت: ما رأيكم بهذه الحفلة؟

وحظي المنشور بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث تفاعل معه عشاق النجمة اللبنانية في العراق، وقالوا إنّهم متشوقون للقائها في بلدهم.

وكانت النجمة اللبنانية قد نشرت على الإنترنت مقاطع فيديو من الحفلة التي أحيتها في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض يوم أمس، حيث علّقت عليها بالقول: حفل رائع بالرياض الليلة الماضية.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية ظهرت في الحفلة بلوك جديد، أدهش عشاقها الذين تفاعلوا مع أغانيها بشكلٍ كبير.

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