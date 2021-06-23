مؤشرات تدل على الإصابة بسرطان الرئة

أكدت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة، وقالت إنّ اكتشاف المرض في مراحله الأولى يساعد على علاجه.

وأشارت الجمعية الألمانية لوجود أسباب عديدة لحدوث هذا النوع من السرطان، أبرزها التدخين بشراهة ولمدة طويلة، وتلوث الهواء الشديد، بالإضافة للاستنشاق المستمر لبعض المواد الضارة كالأسبستوس والزرنيخ.

وحددت أعراض هذا المرض بالسُعال الدموي، ضيق التنفس، الشعور بآلام في الصدر، بالإضافة للتعب وفقدان الوزن غير المبررين.

وللوقاية من سرطان الرئة، دعت الجمعية الألمانية الناس للإقلاع عن التدخين، بالإضافة لتجنب استنشاق الهواء الملوث بالمواد الضارة، واتّباع نظام غذائي صحي.

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