ZTE تُنافس هواوي بهاتف لعشاق الألعاب

أعلنت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ جديد مناسب لعشاق الألعاب، ومنافس لأجهزة هواوي، أطلقت عليه Nubia red Magic6.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، ونظام تشغيل Android 11، وواجهات Red magic 4.0.

وزودت هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة، وبدقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع 390 نيت، وتردد 165 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُشار إلى أن ZTE لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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