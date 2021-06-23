أفضل التطبيقات لتعلم البرمجة مجاناً

تعد البرمجة واحدة من المجالات الأكثر نموا وواحدة من المهارات المطلوبة في سوق العمل، لذاك أصبح تعلم البرمجة يشغل الكثير من الشباب.

هذا الطلب دفع بالكثير من المؤسسات التعليمية و الشركات إلى ابتكار وسائل جديدة للتعلم مثل المنصات التعليمية التفاعلية وتطبيقات للهواتف الذكية و العاب تعليمية، حيث أصبح تعلم البرمجة متاحا الآن للجميع عبر الإنترنت.

إذ توفر اليوم توفر عدد كبير من المواقع و التطبيقات مواد تعليمية تتيح للمتعلمين تعلم البرمجة بطريقة سهلة و سرية. اليوم سنشارك معكم أفضل تطبيقات الهاتف لتعلم أي لغة برمجة مجانا و من الصفر بسهولة.

لكن قبل أن أشارك معكم هذه التطبيقات إليكم بعض فوائد تعلم البرمجة:

بناء موقعك الشخصي دون الحاجة إلى مبرمج

تعلم حل المشاكل بطريقة منطقية

البرمجة تضيف الكثير لسيرتك الذاتية

إمكانية البدء في مشروع ناشئ يحتاج معرفة بالبرمجة

اختيار أو توظيف الأشخاص الأنسب للعمل على مشروعاتك سواء موقع أو تطبيق ويب أو تطبيق للهاتف

احتراف هذا المجال تتوفر فيه فرص عمل كبيرة سواء وظائف ثابتة أو في العمل الحر

Khan Academy

إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة أي تطبيق مدفوع أو دفع مقابل للحصول على دروس لتعلم البرمجة، فيمكنك تنزيل تطبيق Khan Academy مجانا على هاتفك وابدأ التعلم. يحتوي هذا التطبيق على كمية كبيرة من المحتوى ودورات متنوعة التي يمكن متابعتها مجانا.

يمكنك هذا التطبيق من تحقيق حلمك لتعلم البرمجة من خلال التعرف على أساسيات البرمجة و القيام بالتمارين في نفس الوقت . لكن من بين عيوب هذا التطبيق هو الكم الهائل من المحتوى الموجود على التطبيق، فالعثور على المحتوى المناسب في هذا التطبيق هو مهمة شاقة، لذا استعد جيدا. فكون التطبيق مجاني، هذا يعني ان هناك إيجابيات وسلبيات.

أيضًا، جودة المحتوى المطروح ليست متساوية، لذلك قد تواجه بعض الدروس بجودة ضعيفة. ولكن، يبقى تطبيق Khan Academy هو أفضل تطبيق إذا كنت تريد تعلم البرمجة في من المنزل مجانا. أهم ما يميز هذا التطبيق هو العدد الضخم للدروس المطروحة.

Sololearn

SoloLearn هو واحد من التطبيقات الأكثر شعبية الذي يقدم مجموعة الدروس لتعلم لغات البرمجة مجانا، هذا التطبيق مناسب للمبتدئين و المحترفين على حد سواء!

SoloLearn يتيح تعلم معظم لغات البرمجة:

جافا سكريبت

بايثون

SQL

لغة البرمجة

CSS

جافا

C ++ وغيرها.

يقدم لك هذا التطبيق دروسًا تعليمية أساسية وموجزة للمبتدئين، بما في ذلك الاختبارات و التمارين التطبيقية. كما يمكنك أيضا مشاركة نتائجك مع مستخدمين آخرين على هذا التطبيق.

Programming Hub

هذا التطبيق يقدم دروس ودورات تفاعلية لتعلم البرمجة حيث يدعم مجموعة واسعة من اللغات Java و C ++ و C و HTML و CSS و JavaScript والمزيد. علاوة على ذلك، تم تطوير التطبيق بالتعاون مع خبراء Google.هذا التطبيق متاح لكل من أجهزة Android و iOS.

لمساعدتك على استيعاب أساسيات البرمجة بشكل صحيح، يوفر Programming Hub دروسًا تعليمية موضحة بأمثلة ملموسة تساعدك على تقوية. و يتم أيضا تقسيم المفاهيم المعقدة وتبسيطها من أجل فهم أفضل.

Codecademy

يقدم تطبيق Codecademy دروس في البرمجة خطوة بخطوة على الهاتف المحمول، كما يمكنك ايضا استعماله في التمرن و تطبيق ما تم. على الرغم من أنه ليس الأكثر شعبية أو شمولية ، إلا أن Codecademy مفيد للغاية لتعلم الأساسيات ، مع واجهة سهلة الاستخدام، وتفسيرات للمصطلحات التقنية يعجبيك هذا التطبيق.

يتيح هذا التطبيق دروس متنوعة عن لغات برمجة التطبيقات والويب : HTML و CSS و JavaScript و Java و Python و Ruby و C ++ و PHP و Go و Swift و SQL والمزيد. يمكن للتطبيق أن يرشدك عبر “مسارات تعليمية” محددة لتتبع تقدمك من درس إلى آخر، ولكن من الممكن أيضًا أن تقوم أنت بالتصفح واختيار ما تريد القيام به واختياره – هناك كم كبير من المواد التعليمية تحت تصرفك.

يمكنك البدء في استعمال Codecademy الاستفادة من 25 دورة مجانًية. لكن إن أردت مزيدا من الدروس فيجب عليك التسجيل في التطبيق للحصول على حساب مدفوع.

Grasshopper

إذا كنت تبحث عن تطبيق سلس وسهل الاستخدام لمساعدتك على تعلم البرمجة، فهذا بلا شك هو التطبيق المناسب لك. تم تصميم Grasshopper لتوفير إمكانية الوصول المرن للمعلومة وتجربة مستخدم أنيقة.

يقوم Grasshopper بتعليم البرمجة للمبتدئين بشكل مبسط. حيث تم إنشاء هذا التطبيق الرائع بواسطة بعض المبرمجين المحترفين الذين عملوا في ورشة عمل Google للمنتجات التجريبية، ويمكنك معرفة المزيد عن ذلك من هنا.

Mimo

Mimo هو تطبيق يسمح لك بتعلم البرمجة بطريقة بسيطة وممتعة. إذ يمكنك هذا التطبيق من الدخول إلى عالم البرمجة من بابه الواسع. يتيح لك هذا التطبيق يوميًا العرف على لغات مختلفة ، مثل HTML و JavaScript و Python وما إلى ذلك.

سيرافقك التطبيق شخصيًا وتدريجيًا من خلال تمارين يومية صغيرة ، بهدف جعلك تنشئ تطبيقاتك ومواقعك الإلكترونية الأولى. سواء كنت مبتدئًا أو متوسطًا، يمكنك إيجاد ما تبحث عنه في هذا التطبيق إذ يقدم لك محتوى وفقًا لمستواك.

تدريجيًا ، ستتعلم اللغات المختلفة الأكثر شيوعًا ، ثم سيتعين عليك حل التدريبات ، وإكمال تحديات وتمارين البرمجة ، وبناء تطبيقاتك الخاصة.

Enki

Enki واحد من التطبيقات المميزة و المجانية الذي يمكن لكل شخص أن يقوم بتحميل على هاتفه الأندرويد. يمكن هذا التطبيق من تعلم العديد من لغات البرمجة بأسلوب شرح جذاب ومميز. يمكن لكل شخص استغلال هذا التطبيق لتعلم لغات البرمجة المختلفة مثل JavaScript, Python, CSS, HTML وهي من أكثر لغات البرمجة استخداماً في العالم.

تتميز واجهة التطبيق بالشكل البسيط و المنظم بشكل جيد جداً بحيث يسهل على المستخدمين التعلم عبر التطبيق بدوم التشتت في خيارات غير ضرورية، يحتوي هذا التطبيق أيضا على بعض الألعاب والتي تعتبر هي الوسيلة الأكثر فعالية في تعلم البرمجة بسرعة كبيرة و باستمتاع وذلك بالاستناد إلى خبرة وتجارب المبرمجين الذين قاموا بتقديم الدروس في التطبيق.

المصادر

https://careerkarma.com/blog/best-coding-apps-for-beginners/

https://www.hostinger.com/tutorials/learn-coding-online-for-free/

https://lebonantivirus.com/site-formation-en-ligne/

https://www.01net.com/astuces/les-meilleures-applications-gratuites-pour-apprendre-a-coder-1271271.html

https://www.guru99.com/free-online-education-sites.html