سامسونغ تُطلق شاشات جديدة بتصميم مسطح

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سلسلة من الشاشات المسطحة، مُكونة من 3 شاشات مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها G30A، G50A، وG70A.

وستأتي الشاشة G70A بلوحةIPS مقاس 28 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، ومعدل تحديث 144HZ، ونسبة سطوع 400 nit.

وستحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.1، وميزة Auto Source Switch Plus، التي تعمل على التشغيل والتبديل التلقائي للمصدر الصحيح للجهاز المتصل بالشاشة.

أما بالنسبة لشاشة G50A فستأتي بلوحة IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 2560*1440 بيكسل، ومعدل تحديث 165HZ.

وستدعم هذه الشاشة محتوى HDR10، وسطوع 350nit، وتقنية FreeSync Premium، وستحتوي على منفذ Display Port 1.2، ومنفذ HDMI للاتصال.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ هاتين الشاشتين ستدعمان ميزة صورة داخل صورة، وزمن استجابة 1 مللي في الثانية.

في حين ستأتي شاشة G30A بلوحة VA مقاس 24 أو 27 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144HZ، وسطوع 250 nit، وستحتوي على منفذ HDMI 1.4، ومنفذ Display Port 1,2.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تُفصح عن موعد طرح شاشاتها الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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