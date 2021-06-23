إخلاء سجن في أستراليا “بسبب الفئران”

أجبرت الفئران السلطات الأسترالية في ولاية نيو ساوث ويلز، على إجلاء سجناء معتقل ويلينغتون الذي يقع في إحدى المناطق الريفية من الولاية.

وقال المسؤولون عن السجن، إنّ الفئران تسللت إلى السجن وألحقت ضرراً كبيراً في سقوف زنزاناته وقاعاته.

وأكد بيتر سيفرين المسؤول عن سجون المقاطعة رغبتهم بنقل 420 سجينا و200 موظف إلى سجون أخرى بنهاية يونيو الجاري، وذلك لكي يقوموا بإجراء الصيانة اللازمة للسجن بأسرع ما يمكن.

يُذكر أنّ مناطق شرق أستراليا تكافح حالياً موجة اجتياح القوارض التي ألحقت ضرراً كبيراً بالأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، وأجبرت السكان على استخدام المبيدات السامة لقتلها وإبعادها عن أماكن سكنهم.

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