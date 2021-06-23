أرادت سحب 20 دولارا من حسابها فوجدت “مليارا”!

تفاجأت الأمريكية جوليا يونكوفسكي التي تعيش بمدينة لارجو الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بوجود مبلغ مليار دولار في حسابها.

وقالت جوليا إنّها أرادت سحب 20 دولارا من حسابها الموجود في بنك Chase، لتُفاجأ أثناء فحصها الرصيد بوجود مبلغ 999985855 دولارا أمريكيا في حسابها.

وأشارت المرأة إلى أنّها شعرت بالرعب للوهلة الأولى، وأكدت أنّها ستقوم بإعادة الأموال لصاحبها، لأنّها سمعت بقصص قام أصحابها بصرف الأموال التي وصلتهم بالخطأ، واضطروا لسدادها.

وأكدت المرأة أنّها لم تستخدم حسابها منذ ذلك الوقت، وأنّها طلبت من البنك إعادة الأموال لأصحابها.

من جهةٍ أخرى لم يُعلّق البنك على هذه الحادثة، ولم يذكر الطريقة التي وصلت بها الأموال لحساب السيدة الأمريكية.

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