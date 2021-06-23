تحديث iOS 15 و iPadOS 15 – ما الجديد في نظام الإشعارات؟

الإشعارات Notifications هي واحدة من الأشياء الجوهرية في النظام، وفي تحديث iOS 15 و iPadOS 15 تم الاعتناء بنظام الإشعارات وإضافة تعديلات جديدة عليها.

أهم التغييرات في نظام الإشعارات

شكل جديد للإشعارات

تم إعادة تصميم شكل الإشعارات لتحتوي على أيقونات أكبر حجماً وكذلك صورة جهة الاتصال في حالة أن قام أحدهم بإرسال رسالة إليك عبر واتس اب أو تطبيق الرسائل الأمر الذي سوف يسهل عليك تحديد الإشعارات والتعرف عليها بسهولة.

ملخص الإشعارات

ميزة ملخص الإشعارات Notifications Summary كما يوحي اسمها تتيح لك استقبال ملخص لكافة الإشعارات التي تردك في فترة الصباح أو المساء أو أي وقت تريده.

ملخص الإشعارات Notifications Summary سوف تجعلك تلتفت إلى الإشعارات التي فاتتك أثناء اليوم أثناء التركيز على عملك مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15.

كتم الإشعارات

ميزة مهمة وعملية تتيح للمستخدم عمل كتم للإشعارات Mute لمدة ساعة أو يوم وبعدها سوف تعود الإشعارات بشكل طبيعي.

أيضاً عندما ترد رسائل بشكل متتابع من مجموعة دردشة مثلاً وأنت غير مهتم بها سوف يقترح عليك النظام كتم الإشعارات.

الأولوية للإشعارات المهمة

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف يعطي الأولوية في إيصال وعرض الإشعارات دوماً للإشعارات الأكثر أهمية مثل: تنبيهات الخداع، إشعارات وصول السيارة إليك، إشعارات تطبيق التذكيرات، كل ما هو مهم سوف يصل أولاً وفي الموعد المحدد على حساب الإشعارات الأخرى الأقل أهمية.