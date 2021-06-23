سعد المجرد يعِد عشاقه بصيف مليء بالمفاجآت

وعد النجم المغربي سعد المجرد عشاقه بصيف مليء بالمفاجآت، حيث نشر على حسابه في موقع إنستغرام منشوراً قال في بدايته: صباح الخير للجميع، لقد اشتقت لكم كثيراً، وأكد أنّ غيابه عنهم كان بسبب تحضيره لعدة مفاجآت سيُقدمها لهم خلال فصل الصيف.

ورافق المنشور صورة ظهر فيها ببدلة رسمية مع قميص أبيض ونظارات شمسية، حيث كان واقفاً بجوار سيارة باهظة الثمن.

وحظيت إطلالة النجم المغربي بإعجاب عشاقه الذين عبّروا عن شوقهم للمفاجآت التي وعدهم بها خلال فصل الصيف، وتساءلوا فيما بينهم عن المفاجأة الأولى، وتوقعوا أنّ تكون الأغنية المشتركة مع الفنان صابر الرباعي، والتي أعلن الثنائي عنها منذ فترة.

يُذكر أنّ الفنان المغربي اختلف في الفترة الماضية مع النجم محمد رمضان حول عائداته من أغنية “إنساي”؛ الأمر الذي دفع اليوتيوب لحجب الأغنية عن قناة محمد رمضان، قبل أن يعيدها بعد حل الخلاف بين الطرفين.

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