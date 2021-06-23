منوعات

سعد المجرد يعِد عشاقه بصيف مليء بالمفاجآت

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وعد النجم المغربي سعد المجرد عشاقه بصيف مليء بالمفاجآت، حيث نشر على حسابه في موقع إنستغرام منشوراً قال في بدايته: صباح الخير للجميع، لقد اشتقت لكم كثيراً، وأكد أنّ غيابه عنهم كان بسبب تحضيره لعدة مفاجآت سيُقدمها لهم خلال فصل الصيف.

ورافق المنشور صورة ظهر فيها ببدلة رسمية مع قميص أبيض ونظارات شمسية، حيث كان واقفاً بجوار سيارة باهظة الثمن.

وحظيت إطلالة النجم المغربي بإعجاب عشاقه الذين عبّروا عن شوقهم للمفاجآت التي وعدهم بها خلال فصل الصيف، وتساءلوا فيما بينهم عن المفاجأة الأولى، وتوقعوا أنّ تكون الأغنية المشتركة مع الفنان صابر الرباعي، والتي أعلن الثنائي عنها منذ فترة.

يُذكر أنّ الفنان المغربي اختلف في الفترة الماضية مع النجم محمد رمضان حول عائداته من أغنية “إنساي”؛ الأمر الذي دفع اليوتيوب لحجب الأغنية عن قناة محمد رمضان، قبل أن يعيدها بعد حل الخلاف بين الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك