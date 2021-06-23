مصر تشهد ولادة ماعز برأس قرد

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لماعز برأس قرد، وُلدت في محافظة أسيوط المصرية في حادثة نادرة للغاية، أثارت الذعر في قلوب السكان.

وأثار هذه الفيديو ضجةً كبيرةً على الإنترنت، حيث عبّر رواد الإنترنت عن صدمتهم من هذا الأمر.

وأكد مالك الماعز أنّها نفقت بشكلٍ مفاجئ، بعد يومين من ولادتها.

من جهةٍ أخرى قال أحد الأطباء البيطريين في مصر إنّ الماعز عانت من عيب خلقي، وهذا ما جعل رأسها يبدو على شكل قرد، مؤكداً في الوقت السابق استحالة حدوث تناسل ما بين القرود والماعز.

ورفض الطبيب وصف الأمر بالمعجزة، وأشار إلى أنّ التشوه حدث نتيجة تناول الماعز الأم لأكلات ملوثة خلال فترة الحمل.

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