“تيك توك” تُطلق ميزة لربط مقاطع الفيديو بتطبيقات مصغرة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيك توك، قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة Jump التي تساعد صانعي المحتوى على ربط مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مع تطبيقات خارجية مصغرة.

وقالت تيك توك إنّ الهدف من هذه الميزة تحفيز المستخدمين على التفاعل بشكلٍ أكبر مع مقاطع الفيديو، عوضاً عن الاكتفاء بمشاهدتها.

وأشارت تيك توك إلى أنّها طورت الميزة بالتعاون مع طرف ثالث من مطوري التطبيقات، وذلك لكي تساعد المستخدمين على الوصول لأنواع جديدة من المحتوى وزيادة محتوى التفاعل.

وستمنح الميزة الجديدة لصانعي المحتوى نشر المزيد من الروابط والمحتوى الإعلاني، عبر المنصات الأخرى بكل يُسر وسهولة.

يُذكر أنّ ميزة Jump ستتوفر في الوقت الحالي لعدد من صانعي المحتوى، ولن يكون المستخدم قادراً على إضافة محتوى التطبيقات المصغرة الخارجية على محتواه.

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