مزارع هندي يُعيّن حراساً لحماية محصول المانجا النادرة

أقدم المزارع الهندي فيكاس داس الذي يعيش في ولاية بيهار الهندية، على وضع كاميرات مراقبة واستئجار عدد من الحراس من أجل حماية محصول شجرة المانجا من نوع ميازاكي اليابانية.

وقال المزارع إنّ هذا النوع يُدعى بيض الشمس، وينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية، وأنّ نسبة السكر فيها تزيد على 15% عن النسبة الموجودة في أنواع المانجا الأخرى.

وأوضح فيكاس داس أنّه حصل على الشجرة كهدية من أحد أقربائه قبل حوالي 25 عاماً، وأنّ هذا النوع يتميز بذوق ورائحة خاصين، وأشار لأنّه سيبيع المحصول في مزاد علني.

يُذكر أنّ قيمة الكيلو غرام الواحد من هذا النوع من المانجا، تتراوح ما بين 3600 و107 آلاف دولار للكيلو الواحد.

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