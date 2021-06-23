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عادل إمام يُشعل مواقع الإنترنت بسبب لحيته البيضاء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورة للنجم المصري عادل إمام، ظهر فيها بصورة مخالفة عن الشكل الذي اعتاد عليه جمهوره.

حيث ظهر الزعيم في الصورة بلحية بيضاء، وكان مرتدياً نظارة طبية، وبجواره ابنه محمد إمام.

وتباينت ردود الفعل حول شكل النجم المصري، حيث أبدى بعض الأشخاص إعجابهم بإطلالة الزعيم، في حين استهجن البعض الآخر الإطلالة، بينما لم تقنع فئة أخرى بحقيقة الصورة، وقاموا بالبحث ليكتشفوا أنّها صورة مزيفة وغير حقيقة، وأنّ اللحية وُضعت عبر برامج تعديل الصورة، وقاموا بنشر الصورة الأصلية والتي تعود لحفل زفاف ابنه محمد إمام والذي أقيم قبل عدّة سنوات.

يُذكر أنّ الفنان المصري الكبير غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، في حين ظهر بالموسم قبل الماضي من خلال مسلسل فلانتينو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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