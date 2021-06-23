علامات تدل على الإصابة بالشلل الرعاش

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إمكانية اكتشاف الإصابة بالباركنسون (الشلل الرعاش)، من خلال ملاحظة بعض الأعراض.

وحددت الرابطة الأعراض الأولية غير المميزة للمرض باضطرابات الشم، آلام الكتف والذراعين، بالإضافة لمشاكل الهضم والنمو، المعاناة من الاكتئاب والكوابيس، بالإضافة إلى اضطرابات في النوم مصحوبة بحركات شديدة لليدين والقدمين.

وقالت إنّ الأعراض المميزة للمرض والتي تظهر في وقتٍ لاحقٍ تتمثل بالارتعاش، تيبس العضلات، بطء الحركة، بالإضافة لحدوث اضطرابات في المشي والكلام.

ولمنع تطور الحالة دعت الرابطة الألمانية الناس لعدم إهمال الأعراض الأولية، واستشارة الطبيب فور ظهورها، وذلك للحصول على العلاج المناسب، والذي يساهم في إبطاء تقدم المرض والحد من أضراره؛ وذلك من خلال تناول الأدوية وممارسة الرياضة وبعض التمارين الحركية التي يطلب الطبيب ممارستها.

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