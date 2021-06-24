ريدمي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Redmi K50 وهذه هي أبرز ملامحها

ريدمي هي إحدى العلامات التجارية الفرعية للعملاق الصيني شاومي، وقد أطلقت في وقت سابق خلال هذا العام سلسلة هواتف Redmi K40 والتي تم اعتبارها على أنها واحدة من أرخص هواتف الفئة العليا “الفلاج شيب” في عام 2021.

تشير بعض التسريبات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق الجيل الجديد من سلسلة هواتف Redmi K50، حيث ظهر المدير العام لشركة ريدمي على موقع Weibo وهو يسأل المتابعين عن المزايا التي يودون رؤيتها في سلسلة هواتف Redmi K50 الجديدة القادمة قريباً في المستقبل.

في الوقت نفسه ظهرت بعض المعلومات في قسم الدردشة على Weibo tipster التي تشير إلى مواصفات سلسلة الهواتف الجديدة، وقد تبين لنا أن هناك تحسينات واضحة قادمة لسلسلة Redmi K50 خاصة في مزايا الشحن السريع ومزايا تصوير الفيديو وجودة الشاشة.

جدير بالذكر أن سلسلة هواتف ريدمي من أفضل الهواتف التي تمتاز بميزة الشحن السريع. على وجه التحديد تتفوق سلسلة هواتف K40 في الشحن بقدرة 33 واط لبطارية تبلغ سعتها 4520 ميللي أمبير في الساعة وهذا يعني أنه يمكن شحن البطارية بنسبة 100% في فترة زمنية تقدر بأقل من 50 دقيقة فقط. بالطبع هناك بعض المنافسين الذين يقدمون شحن أسرع بقدرة 50 واط بل وحتى 65 واط. وبالتالي فنحن نتوقع أن الشركة تعمل على تحسين سرعة الشحن بشكل أفضل كي يكون منافس لهواتف الفئة العليا الأخرى في السوق.

على الرغم أننا لسنا متأكدين من موعد إطلاق سلسلة هواتف Redmi K50 ولكن جميع التسريبات تشير إلى أنها ستكون خلال وقت ما من هذا العام وليس عام 2022.

إصدار هاتف Redmi K40 كان مقتصراً على الصين ولكنه شق طريقه إلى دول أوروبا وأماكن أخرى تماماً مثلما فعل هاتف Poco F3 ومن المتوقع أن يتم إطلاق نسخة هاتف الألعاب من Redmi K40 تحت مسمى Poco F3 GT وهذه البيانات تشير إلى أنه من المؤكد أن يتم إطلاق إحدى هواتف سلسلة Redmi K50 خارج الصين أيضاً.

والآن لا يسعنا إلا أن ننتظر وننظر بترقب حتى يحين موعد إطلاق الهاتف، فهل تتلهف لرؤية هاتف ريدمي الجديد، وما هي المزايا التي تتمنى أن تراها في الرائد الجديد؟