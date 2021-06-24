طريقة تفعيل الواجهة الجديدة للجيميل على سطح المكتب بخطوات بسيطة

في مقال سابق حدّثناكم عن توفر خدمات Google Workspace مجانًا للجميع، وهي التي ستضم كل المميزات التي كانت متاحة للمشتركين فقط ضمن تطبيقات مثل دوكس وشيتس، إلى جانب مميزات وخواص كانت متاحة حصريًا لمشتركي تلك الخدمة المدفوعة! وفي هذا المقال سنعرفكم كيفية تفعيل الواجهة الجديدة للجيميل على سطح المكتب بخطوات بسيطة.

تفعيل الواجهة الجديدة للجيميل على سطح المكتب بخطوات بسيطة

الواجهة الجديدة للجيميل ببساطة تضم كل الخدمات والخواص التي صارت متاحة، الآن من خلال الجميل سيكون بإمكانك إنشاء أو الدخول إلى غرفة Room، إلى جانب الدردشة بالاعتماد على خدمة الدردشة التي كانت مدفوعة سابقًا، وهي Google Chat، وأخيرًا هي خاصية الدخول للاجتماعات بشكل فوري وفي غاية السهولة، أو إنشاء اجتماع خاص بك!

لكي تفعل الواجهة الجديدة اتبع الخطوات التالية:

1- ادخل إلى الجيميل بشكل طبيعي

2- ستجد أن الجيميل يظهر عندك بالشكل التقليدي كما بالصورة

3- اضغط على الإعدادات أعلى اليسار أو اليمين حسب لغتك

4- اختر عرض كل الإعدادات

5- توجه الآن من ضمن كل الإعدادات إلى إعدادات خدمات Chat وMeet كما بالصورة التالية

6- اختر نفس الخيارات المعلّم عليها في الصورة السابقة، وهذه الخيارات ستقوم باستبدال خدمة Google Hangouts للدردشة بخدمة Google Chat الجديدة بعدما صارت مجانية للجميع! وبمجرد أن تضغط على حفظ ستجد التنبيه التالي قد ظهر:

7- هذا التنبيه ما هو إلا ترحيب بك في خدمة Google Chat وفي التصميم الجديد، الآن بالعودة إلى الصفحة الرئيسية ستجد أنه صار لديك وصولًا سريعًا لخدمات الدردشة، الاجتماعات والغرف كذلك، كما يمكنك الآن استخدام Google Chat بحرية من خلال الموقع chat.google.com.

• خدمات Google Workspace متاحة مجانًا لكافة المستخدمين، تضم Google Chat والمزيد