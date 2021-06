قال مسؤول في شركة “فايزر” في الكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن لقاح “فايزر- بيونتيك” فعال بشكل كبير ضد متغير “دلتا” من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ألون رابابورت، المدير الطبي لشركة “فايزر” في إسرائيل قوله، إن “البيانات الموجودة لدينا والمتراكمة من الأبحاث التي نجريها في المختبر، بما في ذلك البيانات التي تم جمعها من الأماكن التي وصل إليها متغير “دلتا” الهندي، تشير إلى أن لقاحنا فعال بنسبة تصل إلى 90%”.

بدورها، أشارت، شارون ألروي بريس، رئيس الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن “إسرائيل التي تعتمد على لقاح “فايزر”، لا تزال تفتقر إلى البيانات الكافية لتقديم نظرة ثاقبة حول فعالية اللقاح ضد متغير دلتا.

وقالت للصحفيين يوم الأربعاء “نقوم بجمع البيانات، وهناك حوالي 200 إصابة بمتغير “دلتا” في إسرائيل”.

The post «فايزر» تُعلن فعالية لقاحها ضد متحوّر «دلتا» من كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا