تقرير – أهم التوقعات لهواتف ايفون 14 في العام القادم 2022

بعد ما تحدثنا في مقالة سابقة عن توقعات هواتف ايفون 13 القادمة نهاية عام 2021 الجاري، ربما حان الوقت أيضاً للحديث حول هواتف ايفون 14 القادمة في عام 2022 التالي.

هواتف ايفون 14 في عام 2022

هواتف ايفون 14 في عام 2022 القادم ستأتي بأربعة إصدارات بقياس 6.1 إنش و 6.7 إنش كإصدارات أساسية، وأيضاً قياس 6.1 إنش و 6.7 إنش ولكن إصدارات أرقى “برو”.

بحسب المحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن هواتف ايفون 14 ستحمل المزايا الآتية:

مستشعر بصمات تحت الشاشة.

زيادة دقة الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل.

الإصدار الأساسي بقياس 6.7 سيبدأ سعره من 900 دولار أمريكي (أرخص ايفون بهذا الحجم).

ابل لن تطلق ايفون صغير الحجم “ميني” نظراً لضعف الإقبال عليه.

قد يكون هناك تغيير في التصميم بالتخلي عن النوتش والاستيعاض عنه بنقطة دائرية أعلى منتصف الشاشة مثل بعض هواتف الأندرويد.

تحسينات على مستوى الأداء والألعاب والكاميرا.

المعالج المستخدم قد يكون مصنعاً بتقنية معالجة 3 نانومتر لأول مرة.

هاتف ايفون SE آخر رخيص الثمن

طالما عُرفت هواتف الايفون أنها مرتفعة الثمن مقارنة بمنافسيها، لكنها توفر إصدارات أرخص ثمناً أبرزها هاتف ايفون SE الذي تم إطلاقه قبل سنوات ثم تحديثه بإصدار جديد في 2020.

خلال عام 2022 القادم سوف تكشف ابل عن هاتف ايفون من سلسلة SE منخفضة الثمن وقد يتمتع بالمزايا الآتية:

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

تحديث المعالج الرئيسي في الجهاز.

قد يتم الاعتماد على نفس التصميم الحالي (رغم وجود شائعات تتحدث عن تغييرات في التصميم لتقليل حواف الشاشة).

موعد الإطلاق سيكون في النصف الأول من عام 2022.

بهذا سوف يكون لدينا في عام 2022 القادم خمسة هواتف ايفون مختلفة: إصدار رخيص الثمن من سلسلة SE، وأربعة إصدارات هي الأحدث والأغلى ثمناً من سلسلة ايفون 14.

هذا التنوع في المواصفات والأسعار يجعل ابل قادرة على استهداف شريحة واسعة من المستهلكين سواء مالكو الايفون الحاليين الذين يودون ترقية أجهزتهم أو استقطاب مالكي أجهزة الأندرويد.