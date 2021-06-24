رسميًا – إطلاق هاتف ريلمي نارزو 30 بإصدارين مختلفين وهذه هي مواصفاته ومميزاته

سلسلة نارزو هي من السلسلة المتوسطة الجذابة عند ريلمي، والشركة بالفعل تطلق هواتف عديدة من هذه السلسلة خصوصًا في الأسواق والدول التي تتجه بكثرة لشراء الهواتف المتوسطة ورخيصة السعر نسبيًا! وها هي الشركة تعلن إطلاق هاتف ريلمي نارزو 30، هذا مع وجود نسخة مختلفة منه تحمل نفس الاسم لكن تختلف في دعمها لشبكات الجيل الخامس.

مواصفات ومميزات هاتف ريلمي نارزو 30

كما ذكرنا، هاتف ريلمي نارزو 30 سيتوفر في إصدارين، إصدار عادي وإصدار داعم لشبكات الجيل الخامس، ونظرًا لأن معظم المستخدمين أصبحوا يفضلون منتجات شبكات الجيل الخامس فسنتحدث عن هذا الإصدار أولًا. يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ مع تردد 90 هيرتز وحساسية لمس 180 هيرتز، وهذه مواصفات بالطبع جيدة.

يقدم الهاتف دقة 1080*2400 بيكسل للشاشة، في حين أن الشاشة تملًا 90.5% من واجهة الهاتف، وبهذا فهو يأتي مع حواف نحيفة! يقدم الهاتف كاميرا رئيسية 48 ميجابيكسل، كاميرا مونوكروم 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل، ولا يوجد مستشعرات أخرى، هذا مع مستشعر سيلفي 16 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع معالج Dimensity 700 من ميدياتك، وهو معالج داعم لشبكات الجيل الخامس ويقدم أداء جيد جدًا، هذا مع وجود 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، إلى جانب بطارية 5000 ملي أمبير ودعم الشحن السريع 18 واتّ.

أما بالنسبة للإصدار العادي، ريلمي نارزو 30 بدون دعم شبكات الجيل الخامس، فهو يقدم نفس المواصفات تقريبًا عدا المعالج الذي يأتي من نوع MediaTek Helio G95 من نفس الشركة كما نلاحظ! والأسعار هنا تتراوح بين 250 إلى 300 دولار أمريكي حسب الإصدار وحسب خيارات الشراء بشكل عام، ولا معلومات عن وقت توفر الهاتف في الوطن العربي.