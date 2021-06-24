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العرق المستمر يدل على مشاكل خطيرة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية للطب الباطني خطورة العرق المستمر ما لم يكن ناتجاً عن الطرق الطبيعية التي يقوم بها الجسم بغرض التبريد عند ارتفاع درجات الحرارة أو عند بذل مجهود بدني كبير.

وقالت إنّ العرق المستمر يكون في هذه الحالة دليلاً على حدوث مشاكل صحية خطيرة كفرط نشاط الغدة الدرقية، الشلل الرعاش، انخفاض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى لانخفاض ضغط الدم، ونقص التغذية والحديد وفقر الدم والسمنة.

وأوضحت الجمعية أنّ هذا التعرق قد يكون علامة على الإصابة بأمراض أخرى أكثر خطورة كالتهاب المفاصل الروماتويدي، اضطرابات نظم القلب، قصور القلب، السرطان، تسمم الدم، سرطان الدم، وسرطان الغدد اللمفاوية.

ودعت الأشخاص إلى مراجعة الطبيب بشكلٍ سريع في حال كان العرق المستمر يحدث لأسباب غير معروفة ومعه حمى تصل إلى 40 درجة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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