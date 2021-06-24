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زبون كريم يكافئ عاملة مقهى بـ16 ألف دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت إحدى العاملات في مقهى يقع في بلدة لندندري الواقعة في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية بالبقشيش الذي تركه إحدى الزبائن للعمال.

وقام الزبون بزيارة المقهى يوم 12 يونيو الجاري، وطلب نقانق وبطاطا مقلية ومشروب بقيمة 38 دولارا أمريكيا، وعند الحساب وضع 16 ألف دولار كبقشيش للعاملة، وطلب منها عدم صرف المبلغ في مكان واحد.

ولم تصدق العاملة الأمر للوهلة الأولى، الأمر الذي دفعها لسؤال الشخص الكريم الذي لم يرغب في كشف هويته عن مدى جديته في هذا الأمر، ليؤكد لها ذلك.

من جانبه توجه صاحب المقهى بالشكر للرجل الكريم، وقال إنّ العمال استحقوا هذه المكافأة لأنّهم يعملون بجد، وأشار إلى أنّ العمال تقاسموا المبلغ الكبير فيما بينهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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