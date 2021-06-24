منوعات

تويتر توفر ميزة خاصة لمستخدمي نظام “أي أو إس”

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة تويتر الأمريكية عن إطلاقها ميزة جديدة لمستخدمي نظام أي أو إس تتيح لهم مشاركة التغريدات على قصص إنستغرام بطريقة مباشرة.

وقالت المنصة إنّها اعتمدت الميزة الجديدة بعد نجاحها في الاختبارات التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، وبأنّها ستكون متاحة حالياً لجميع مستخدمي نظام أي أو إس.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدمين الضغط على أيقونة المشاركة، ليظهر خيار المشاركة على قصص إنستغرام كواحدٍ من الخيارات المتاحة، وبمجرد اختياره ستعرض القصة على إنستغرام.

وأكدّت تويتر بأنّ التغريدات ستظهر على شكل صورة في قصة إنستغرام، وبأنّ النقر عليها لن يأخذ المستخدم للتغريدة الأصلية.

يذكر أنّ تويتر أكدّت بأنّ الميزة الجديدة ستصل لمستخدمي نظام أندرويد خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك