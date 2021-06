تعرَّف على الأمراض المنتشرة في فصل الصيف

تنتشر العديد من الأمراض في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى إنتشار الجراثيم بشكل أكبر لأن الجو الحار يوفر بيئة جيدة للبكتيريا المسببة لأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والتسمم الغذائي.

أكثر الأمراض انتشاراً في فصل الصيف

الأمراض الهضمية

تعد من أكثر الأمراض انتشاراً كون أغلب الأطعمة غير المطبوخة إذا زادت درجة حرارتها، أو تعرضت لفترات زمنية طويلة لأشعة الشمس أو تركت خارج الثلاجة لفترات طويلة، فإن ذلك يؤدي إلى تلفها والإصابة بالتسمم الغذائي الذي يؤدي إلى الإسهال أو التقيؤ.

تنتشر الأمراض الهضمية نتيجة:

تناول أطعمة ملوثة

عدم غسل الخضار والفواكه جيداً قبل استخدامها

إستخدام المسابح وخاصة إذا كانت غير نظيفة وغير صحية

تناول أطعمة ومشروبات مكشوفة ومنتشرة في الشوارع والتي قد تكون غير نظيفة ومكشوفة ومعرضة للغبار والحشرات

الأمراض التنفسية

تنتشر الأمراض التنفسية كالإلتهابات الرئوية والسعال نتيجة هواء التكييف، أو الاستحمام بماء بارد والخروج في الهواءـ أو بسبب عوامل الطقس كالغبار وإنتشار حبوب اللقاح المهيجة لحساسية الأنف والربو.

الأمراض الجلدية

تنتشر الأمراض الجلدية نتيجة التعرض لفترات زمنية طويلة لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى حدوث طفح جلدي وفطريات نتيجة العرق الخارج من الجسم، والذي يسبب إنتشار البكتيريا والذي يؤدي بالتالي إلى ظهور الفطريات على الجلد.

ضربة الشمس

تحدث نتيجة التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وبشكل مباشر وخاصة بين الساعة 12-3 ظهراً، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وبشكل كبير وبالتالي يؤدي إلى إصابة الشخص بالإغماء.

نصائح وإرشادات للوقاية من أمراض الصيف

الإهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام.

الإهتمام بنظافة الطعام وغسلها جيداً قبل تناولها.

شرب الماء بكميات كافية وبمعدل 1,5- 2 ليتر يومياً لتعويض السوائل المفقودة وترطيب الجسم لتجنب الجفاف.

التقليل من تناول الوجبات الجاهزة والسريعة الغنية بالدهون.

ضرورة عدم التعرض للهواء البارد بعد التواجد في مكان حار.

الابتعاد عن الخروج في الأجواء المغبرة لتقليل الحساسية.

