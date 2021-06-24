الموت يغيّب المخرج المصري أحمد مهدي

فقد الوسط الفني المصري المخرج أحمد المهدي الذي توفي بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان.

وأعلن الفنان حسام داغر خبر الوفاة من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قال فيه: “البقاء لله، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل مثواك الجنة صديقي المخرج الجميل أحمد المهدي، واختتم منشوره بطلب قراءة الفاتحة على روحه”.

وأكدّ الفنان أنّ المخرج توفي يوم الأربعاء 23 يونيو، وبأنّ جنازته شيعت من مسجد المصري في مدينة 6 أكتوبر المصرية.

وكان المخرج الراحل قد بدأ مسيرته الفنية عام 1997 من خلال إخراجه لفيلم بحر النجوم الذي شارك فيه 5 مطربين هم هيفاء وهبي، وائل كفوري، كارول سماحة، رويدا المحروقي، وأحمد الشريف بالإضافة لمجموعة من الوجوه الشابة.

يذكر أنّ أحمد المهدي أخرج خلال حياته العديد من المسلسلات والأغاني كـ”مسلسليكو”، وعروس البحر، والجراح، وكليب “نص الدنيا

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