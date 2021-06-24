هواوي تستعد لطرح هاتف بمعالج متطور ونظام تشغيل Android 11

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة هواوي الصينية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Maimang 10SE.

وسيعمل الجهاز على معالج Snapdragon 480 ثماني النوى بتردد 1.8 غيغا بايت، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل سطوع 270 شمعةم2، وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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