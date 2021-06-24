Sabrent تطلق ذاكرة خارجية بسعة 16 تيرا بايت.. وسعر صادم

كشفت شركة Sabrent عن ذاكرة خارجية بسعة كبيرة وأداء سريع أطلقت عليها Rocket XTRM-Q.

وجاءت الذاكرة الخارجية الجديدة بتصميم متين من الألمنيوم مع دعم أفضل تبديد للحرارة، وبنظام متكامل يدعم مراقبة التغييرات في درجة الحرارة مع دعم مراقبة حالة النظام في الذاكرة الخارجية.

وقالت الشركة إنّ ذاكرتها ستأتي بمحول طاقة موجود في صندوق لتشغيل الذاكرة على أجهزة الحاسوب.

وستدعم سعة هذه الذاكرة تكوينات Raid 0 للحصول على أداء أعلى، أو Raid 1 لدعم معايير أعلى لسلامة البيانات من خلال نسخ البيانات على ذات الأقراص.

وتتميز الذاكرة التي تصل سعتها ل16 تيرا بايت بأدائها السريع، حيث تصل سرعة كل قرص إلى 1400 ميغا بايتعالثانية، أو إلى 2800 ميغا بايتثانية.

وستزود Sabrent الذاكرة بجهاز تحكم مدمج وتقنية Thunderbolt 3، وستطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 3300 دولار أمريكي.

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