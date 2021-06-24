خدمات Google Workspace متاحة مجانًا لكافة المستخدمين، تضم Google Chat والمزيد

من المعروف لدى معظمنا أن قوقل تقدم اشتراكًا مدفوع تحت اسم Google Workspace، وهو الذي كان يحمل سابقًأ الاسم GSuite، وهذا الاشتراك كان يقدم نفس الخدمات التي تقدمها قوقل مجانًا بالإضافة لعدد من الخدمات الأخرى، وعدد من المميزات الإضافية ضمن الخدمات المجانية للجميع، لكن ها هي قوقل تعلن توفير خدمات Google Workspace مجانًا لجميع المستخدمين.

اتاحة خدمات Google Workspace مجانًا للجميع

خدمات Google Workplace تعمل بشكل مشابه لاشتراك أوفيس 365 المدفوع، حيث أنها تقدم خدمات الجيمل، المستندات والعروض التقديمية وغيرها للمستخدمين الذين يدفعون مع مميزات وخدمات أكثر، في حين أن هناك إصدارات مجانية بالكامل بالطبع، لكن الآن سيتمكن أي شخص يمتلك حساب على قوقل من الاستفادة من كل مميزات وخواص هذه الخدمة بالإضافة إلى الخدمات التي كانت متاحة فقط لمن يدفعون.

واحدة من الخدمات التي كان يحصل عليها المشتركين فقط هي خدمة الدردشة والتواصل Google Chat، والتي تأتي لحل محل خدمة Hangouts التي أكل عليها الدهر وشرب! الآن يمكن لأي مستخدم أن يستخدم خدمة Google Chat مجانًا، من خلال الرابط chat.google.com.

الأمر لا يحتاج منك أي خطوات إضافية، الآن أصبح كل شيء تقريبًا مجاني، هذا مع العلم أن التوفر سيختلف من بلد لآخر لكن عاجلًا أم آجلًا ستتوفر كل الخدمات مجانًا، ولا ننسى أن قوقل قد أتاحت من فترة خدمة الاجتماعات Google Meet مجانًا، بعدما كانت متاحة للمشتركين فقط!

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