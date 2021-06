«مايكروسوفت» تُعلن رسميًا عن ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا اسم الإصدار التالي من نظامها التشغيلي اليوم وهو ويندوز 11.

وبعد أشهر من التشويق والتلميحات والتسريبات بشأن الرقم 11، أصبح نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت رسميًا.

Can’t. Stop. Watching. #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/3gNPzMVmLe — Windows (@Windows) June 24, 2021

وينصب التركيز الكبير لنظام التشغيل ويندوز 11 على تبسيط واجهة مستخدم ويندوز، ومتجر مايكروسوفت الجديد، وتحسينات في الأداء وتعدد المهام.

ويتضمن ويندوز 11 قائمة ابدأ جديدة وزر ابدأ محدث يتمركز كلاهما في شريط المهام، بحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

Get 3 minutes closer to the release of #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/qI55tvG6wK — Windows (@Windows) June 24, 2021

ميزات النظام التشغيلي:

تشبه واجهة المستخدم هذه إلى حد كبير ما رأيناه لأول مرة في Windows 10x، وهو مشروع تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والذي ألغته مايكروسوفت.

ويظهر الكثير من عمل واجهة المستخدم الذي تم إدخاله في Windows 10x في ويندوز 11.

وتتخلى قائمة ابدأ الجديدة عن Live Tiles التي تم تقديمها في الأصل مع ويندوز 8 وتتجه نحو اللانشر النموذجي الذي تجده في Chrome OS أو أندرويد.

وهناك تطبيقات ومستندات حديثة وواجهة بحث منفصلة. ويتأثر الكثير من المظهر المركزي بشكل واضح بنظام التشغيل macOS و Chrome OS.

ويشتمل ويندوز 11 أيضًا على الزوايا المستديرة التي رأيناها في كل من أندرويد و iOS.

ويقول بانوس باناي، رئيس ويندوز: لقد فكر الفريق في كل التفاصيل. ويتضمن ويندوز 11 أيضًا أوضاعًا داكنة وفاتحة محدثة، تبدو أفضل بكثير مما رأيناه في ويندوز الحالي.

وهناك أيضًا شيء تدعوه مايكروسوفت باسم التخطيطات السريعة، التي تتيح لك عرض التطبيقات بسرعة في الأوضاع المختلفة التي يدعمها ويندوز 11.

ويتذكر هذا الإصدار الجديد من النظام التشغيلي أيضًا مكان تخزين تطبيقاتك، وذلك بفضل ما يسمى تخطيطات Snap Group.

ويبدو أنها طريقة مفيدة لدعم الشاشات المتعددة، والتأكد من أن التطبيقات تفتح دائمًا عبر الشاشة الصحيحة.

ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم جهاز حاسب محمول موصول بشاشة، أو حاسب تقليدي مع شاشات متعددة.

الأداء في ويندوز 11:

يعتبر الأداء أيضًا محور تركيز كبير لنظام التشغيل. وأصبحت تحديثات ويندوز أصغر بنسبة 40 في المئة وأكثر كفاءة لأنها تحدث الآن في الخلفية.

وتدمج مايكروسوفت أيضًا مايكروسوفت تيمز مباشرةً في ويندوز 11 لكل من المستهلكين والمستخدمين التجاريين.

وتم دمج مايكروسوفت تيمز مباشرة في شريط المهام، مما يسمح لمستخدمي النظام التشغيلي بالاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل.

ومن الواضح أن هذا يعد تحولًا كبيرًا بعيدًا عن سكايب، الذي تم تجميعه كجزء من ويندوز 10.

وتعد أدوات ويندوز المصغرة وإيماءات اللمس أيضًا جزءًا كبيرًا من ويندوز 11.

وتعتبر الأدوات المصغرة عبارة عن خلاصة مخصصة، يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الأدوات المصغرة التي قدمتها مايكروسوفت في ويندوز 10.

وتنزلق الأدوات المصغرة من الجانب الأيسر لنظام التشغيل ويمكنك أيضًا جعلها في وضع ملء الشاشة. وتتضمن الأدوات المضمنة موجز الأخبار والطقس والخرائط.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الأدوات تشتمل أيضًا على أداة تتيح لك دفع إكرامية لصناع المحتوى المحليين مباشرةً من داخل ويندوز 11.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين الإيماءات التي يمكنك استخدامها عبر الأجهزة اللوحية. وبدلاً من الانتقال إلى وضع الحاسب اللوحي، يتكيف ويندوز 11 للسماح لك بلمس نظام التشغيل بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء تحسينات على الكتابة بالحبر والكتابة بالصوت. ويدعم ويندوز 11 أيضًا الملاحظات اللمسية مع أقلام معينة.

ونتيجة لذلك قد نرى الكثير من الأجهزة الجديدة التي تدعم التغييرات المتعلقة بقلم الشاشة في ويندوز 11.

مايكروسوفت تُعزز إكس بوكس:

يعد إكس بوكس جزءًا كبيرًا من مايكروسوفت، وعرضت الشركة نظرة حول ألعاب الحاسب مع النظام التشغيلي.

وتصبح ميزة Auto HDR، وهي ميزة في Xbox Series X و Xbox Series S، جزء من ويندوز 11.

ويؤدي تمكين Auto HDR إلى إضافة نطاق ديناميكي مرتفع HDR لعدد كبير من ألعاب DirectX 11 و DirectX 12، طالما أن لديك شاشة HDR متوافقة.

وتعد مايكروسوفت أيضًا بتحسينات في السرعة والأداء لنظام التشغيل ويندوز 11.

بالإضافة إلى ذلك تصبح DirectStorage جزء من النظام التشغيلي، وهي ميزة جديدة من Xbox Series X و Xbox Series S.

وتتطلب DirectStorage أحدث أقراص NVMe لتسريع أوقات تحميل الألعاب عبر ويندوز 11 ويحتاج مطورو الألعاب إلى تمكين هذه التقنية لزيادة أوقات التحميل بشكل أكبر.

ويتم أيضًا دمج Xbox Game Pass في نظام التشغيل، وذلك بفضل تطبيق إكس بوكس الجديد الذي كانت الشركة تختبره منذ شهور.

ويتضمن هذا أيضًا xCloud المدمج في تطبيق إكس بوكس هذا، بحيث يمكنك بث الألعاب من سحابة مايكروسوفت أيضًا.

متجر مايكروسوفت:

يعد المتجر الجديد أحد أكبر أجزاء نظام التشغيل ويندوز 11. وتمت إعادة تصميمه ويدعم مجموعة كاملة من التطبيقات التي لم تكن متاحة عادةً في متجر تطبيقات ويندوز.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن ذلك تطبيقات من Adobe Creative Suite وتطبيقات أندرويد، بما في ذلك تيك توك وإنستاجرام.

وقالت مايكروسوفت: إنها تستخدم Appstore من أمازون لجلب تطبيقات أندرويد إلى ويندوز 11.

وعرضت الشركة تطبيق تيك توك وتطبيقات أندرويد الأخرى التي تعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقات ويندوز. وتخطط مايكروسوفت لمشاركة المزيد من المعلومات حول هذا في الأشهر المقبلة.

وتتوفر التطبيقات مباشرة من متجر ويندوز الجديد وتدعمها تقنية Intel Bridge. ويمكن تثبيت تطبيقات أندرويد ضمن النظام عبر شريط المهام أو وضعها بجانب تطبيقات ويندوز التقليدية.

ويمكن للمطورين استخدام مشغلات التجارة الخاصة بهم، ولن تقتطع مايكروسوفت جزء منها.

كما يمكن للمطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم إذا أرادوا ذلك، وقال ساتيا ناديلا: لطالما دافع ويندوز عن السيادة لصناع المحتوى.

الحصول على ويندوز 11:

تلتزم الشركة بجعل النظام التشغيلي الجديد عبارة عن ترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10. ويشبه هذا إلى حد كبير كيف كان ويندوز 10 مجانيًا لمستخدمي ويندوز 7 وويندوز 8.

وتحتاج إلى جهاز حاسب يفي بالحد الأدنى من المتطلبات، التي أصبحت الآن وحدة معالجة مركزية 64 بت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك يتم توفير ويندوز 11 من خلال Windows Update بالطريقة نفسها التي تم بها توفير تحديثات ويندوز 10 سابقًا.

ولا يوجد تاريخ لإصدار النظام التشغيلي حتى الآن. ولكن Microsoft وعدت بتوفيره كترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10.

ومن المتوقع ظهور ويندوز 11 في وقت ما في شهر أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل.

