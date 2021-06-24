كاظم الساهر يستعد لطرح أغنية يا وفيه ويعد عشاقه بمفاجآت

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة ستحمل اسم يا وفيّة.

وقال قيصر الأغنية العربية إنّه سيتعاون في هذه الأغنية مع الموسيقار يحيى الموجي، وإنّ شكلها سيكون مختلفا بشكل كبير عن أسلوب الأغاني التي كان يطرحها.

وأكدّ كاظم الساهر أنّ الفترة القادمة ستحمل مفاجآت عديدة لعشاقه، ووعدهم بإطلاق أعمال جديدة في الصيف.

وكان القيصر قد أطلق منذ مدة قصيدة الحياة التي كتبها ولحّنها بنفسه، وحظيت بإعجاب عشاقه.

يذكر أنّ كاظم الساهر ظهر مؤخراً على السوشال ميديا بصورةٍ جمعته بحفيدتيه آية وسنا، حيث انتشرت الصورة بشكلٍ كبير على الإنترنت، وحظيت بعدد كبير من التعليقات الجميلة عن “جدو كاظم”.

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