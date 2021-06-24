أنساه الزهايمر زوجته.. فعاد وتزوجها!

في حادثة غير مألوفة أقدم أمريكي مصاب الزهايمر على طلب الزواج من زوجته التي وقفت إلى جانبه خلال مرضه.

وقعت هذه القصة في أمريكا، حيث أصيب بيتر مارشال البالغ من العمر 56 بالزهايمر قبل حوالي عامين، وفقد ذاكرته حتى نسي أنّه متزوج من ليزا البالغة من العمر 54 والتي قررت الوقوف إلى جانب زوجها في محنته.

ولتكون إلى جانبه، تركت ليزا عملها وجلست تهتم به الأمر الذي جعلها الشخص المفضل له، وفي أحد المرات وأثناء مشاهدة بيتر للتلفاز ظهر مقطع لأحد الأعراس، وأشار لزوجته وقال لها دعينا نفعلها، قبل أن ينسى في اليوم التالي الأمر.

لكنّ ليزا قررت مفاجأة زوجها بمناسبة الذكرى الـ20 للقائهما الأول، حيث أصدرت ترخيصاً لإقامة حفل الزفاف في نفس الجزيرة التي التقيا فيها قبل 20 عاماً، ليقام الحفل في هوليوك بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقالت ليزا إنّ بيتر كان سعيداً بهذا الزفاف، وتمنت أن تساعده هذه الحادثة على استعادة جزء من ذاكرته المفقودة.

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