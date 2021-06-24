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كندة علوش تعود للسينما من بوابة “بلالين”

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن عودتها للسينما بعد غيابٍ دام 4 سنوات وذلك من خلال لعبها دور البطولة في فيلم بلالين.

وقالت الفنانة السورية إنّ الشركة المنتجة للعمل انتهت من التحضيرات، وإنّ فريق العمل سيبدأ تصوير الفيلم خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنّ الفيلم الجديد سيتناول طبيعة العلاقات الأسرية بين الأسر المصرية في فترة العزل الصحي التي فرضت في البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيلم “بلالين” من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة كندة علوش، وسوسن بدر، وعلا رشدي، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وأحمد كمال، وغيرهم.

يذكر أنّ فيلم “الأصليين” الذي عرض في العام 2017 يعد آخر الأفلام التي شاركت فيها النجمة السورية كندة علوش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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