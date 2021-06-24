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لتحصل على فائدتها الكبيرة.. تناول هذه الأطعمة “باردة”

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت جمعية التغذية الألمانية إلى وجود أطعمة تكون فائدتها كبيرة في حال تم تناولها باردة عوضاً عن تناولها ساخنة.

وحددت الجمعية الألمانية هذه الأطعمة بالأرز، والمعكرونة، والبطاطا، والتي يشيع أكلها بين الناس ساخنة.

وبررت الجمعية الأمر بأنّ هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات التي تؤدي في حال تناولها ساخنة لحدوث ارتفاع في مستوى سكر الدم.

وأشارت الجمعية إلى أنّ تناول هذه الأطعمة وهي باردة يساعد على تنظيم السكر في الدم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة الأمعاء.

وبررت الجمعية الأمر بأنّ الجسم يتعامل مع الأطعمة الباردة بأنّها أطعمة متحللة، الأمر الذي يؤثر في نبيت الأمعاء، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وخفض الوزن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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