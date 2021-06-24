قطيع أبقار يفرّ من مسلخ ويثير الذعر في لوس أنجلوس

أثار قطيع من الأبقار مكون من 40 رأساً، الذعر في مدينة لوس أنجلوس الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حيث فرّت الأبقار من أحد المسالخ قبل عدّة أيام من ذبحها من خلال باب المسلخ الذي نسيه أحدهم مفتوحاً.

وسارت الأبقار الهاربة في شوارع بوكو ريفيرا السكنية الواقعة في القسم الشرقي للمدينة، وتخطت السياجات الفاصلة، واستلقت على المساحات العشبية، وفي حدائق المنازل مثيرةً الذعر والقلق بين سكان المدينة.

وأطلقت السلطات المحلية حملةً استعانت فيها بشرطيين امتطيا الأحصنة في محاولةٍ منها للسيطرة على القطيع، وتمكنت في نهايتها من السيطرة على 38 بقرة من أصل 40، في حين فقدت بقرة وقتلت البقرة الأخيرة بعدما أطلق شرطي النار عليها لمهاجمتها إحدى العائلات.

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