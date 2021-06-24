لمعالجة ثغرة خطيرة.. غوغل تطلق إصدارا جديدا من كروم

أطلق شركة غوغل الأمريكية إصداراً جديداً من متصفح كروم حمل الرمز 91.0.4472.114.

وقالت الشركة إنّ الإصدار الجديد جاء بهدف معالجة مجموعة من الثغرات البرمجية، أبرزها الثغرة CVE-2021-30554 التي وصفت بالخطيرة.

وقال الخبراء الأمنيون إنّ الثغرة CVE-2021-30554 تفسح المجال أمام الهاكرز للقيام لتنفيذ هجمات “يوم القيامة” الإلكترونية، والوصول إلى بيانات مستخدمي الحاسوب.

وأشار الباحثون إلى أنّ هذه الثغرة ستؤدي لظهور مشكلات برمجيات JavaScript API التي يستخدمها كروم من أجل عرض رسوميات تفاعلية بصورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

من جهةٍ أخرى أكدّت غوغل بأنّ الإصدار الجديد سيحمل مجموعة من الإصلاحات التي ارتبطت بـChrome Sharing وWebAudio وTabGroups، وعالج ثغرات برمجية حملت رموز “CVE-2021-30555″، و ” CVE-2021-30556″، و” CVE-2021-30557″.

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