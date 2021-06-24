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لمعالجة ثغرة خطيرة.. غوغل تطلق إصدارا جديدا من كروم

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق شركة غوغل الأمريكية إصداراً جديداً من متصفح كروم حمل الرمز 91.0.4472.114.

وقالت الشركة إنّ الإصدار الجديد جاء بهدف معالجة مجموعة من الثغرات البرمجية، أبرزها الثغرة CVE-2021-30554 التي وصفت بالخطيرة.

وقال الخبراء الأمنيون إنّ الثغرة CVE-2021-30554 تفسح المجال أمام الهاكرز للقيام لتنفيذ هجمات “يوم القيامة” الإلكترونية، والوصول إلى بيانات مستخدمي الحاسوب.

وأشار الباحثون إلى أنّ هذه الثغرة ستؤدي لظهور مشكلات برمجيات JavaScript API التي يستخدمها كروم من أجل عرض رسوميات تفاعلية بصورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

من جهةٍ أخرى أكدّت غوغل بأنّ الإصدار الجديد سيحمل مجموعة من الإصلاحات التي ارتبطت بـChrome Sharing وWebAudio وTabGroups، وعالج ثغرات برمجية حملت رموز “CVE-2021-30555″، و ” CVE-2021-30556″، و” CVE-2021-30557″.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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