تسريبات تكشف عن تفاصيل هاتف أوبو الجديد

تستعد شركة أوبو الصينية لطرح هاتف جديد ب4 كاميرات ستطلق عليه Oppo Reno5 Z.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Media Tek Dimensty 800U، ونظام تشغيل Android11، وواجهة Color OS 11.1.

وستزود الشركة الصينية هذه الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، وجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت، قابلة للزيادة من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات فشلت في توقع سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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