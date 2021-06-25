خسر 12 مليار دولار بسبب نزوة.. إليك أغلى 10 أخطاء في التاريخ

الخطأ الذي سيجعلك تخسر مبلغًا بسيطًا سيشعرك بالإحباط، فما بالك بأخطاء كلّفت مرتكبيها ملايين الدولارات، إليك أغلى 10 أخطاء في التاريخ:

كارثة تشيرنوبل “590 مليار دولار”:

هي أسوأ وأخطر حادث نووي في كل العصور، الأمر الأسوأ هو أن هذه الكارثة حدثت بأخطاء كان يمكن تجنبها، وذلك بعد إجراء تمرين يحاكي إمكانية انقطاع التيار الكهرباء مما أدى إلى الانفجار.

تسرب النفط من ديب ووتر هورايزون “61 مليار دولار”:

يعد هذا التسرب النفطي في خليج المكسيك أسوأ تسرب نفطي في التاريخ، حيث تسرب 210 ملايين جالون من النفط إثر انفجار بجهاز الحفر، واستمر التسرب لعدة أشهر، وفي النهاية تم اكتشاف أن سبب التسرب هو قطع الحفار لأحد زوايا المنصة، الشركة المسؤولة عن الحفر وهي بريطانية قامت بعملية التنظيف بعد الكارثة ودفعت تعويضات بقيمة 61 مليار دولار.

شراء مرسيدس بنز لـ كرايسلر “20 مليار دولار”:

في عام 1998 اشترت شركة مرسيدس بنز الألمانية شركة كرايسلر بهدف تحويل الشركتين إلى واحدة فقط تقود صناعة السيارات في العالم، لكن لسوء الحظ؛ لم تصمد الصفقة طويلًا وخسرت مرسيدس.

تحطم مكوك كولومبيا “13 مليار دولار”:

سيسجّل تحطم مكوك كولومبيا في التاريخ باعتبار حادث كان يجب ألا يحدث، حيث تمزق المكوك عند دخوله الغلاف الجوي للأرض بسبب قطعة من الرغوة سقطت من الخزان الخارجي للمكوك فأدى إلى احتراق الجناح، مات جميع الرواد فيه وهم سبعة، الغريب في الأمر أنه عند إطلاق المكوك حدث الشيء نفسه لكن لم يتم إصلاح المشكلة.

كارثة فوكوشيما دايتشي النووية “12 مليار دولار”:

كشف تحقيق في عام 2012 أن ما حدث في مفاعل فوكوشيما في اليابان كان من الممكن تجنبه، حيث تم تجاهل إرشادات الصيانة الضرورية للمحطة مما كان سببًا في وقوع الكارثة.

خسارة تايجر وودز “12 مليار دولار”:

في 2009 وردت تقارير عن علاقات غير شرعية للاعب الجولف الشهير تايجر وودز؛ مما أدى إلى انفصاله عن زوجته وحصلت على تسوية بقيمة 750 مليون دولار، كما خسر عقود رعاية من شركات مثل نايكي ووصلت خسارته إلى 12 مليار دولار.

ناقلة النفط برستيج “6,9 مليار دولار”:

بحلول عام 2002 علقت ناقلة النفط مع 26 عامل على متنها تحمل 77 ألف طن متري من النفط قبالة سواحل إسبانيا، وبعد أيام من الجدل تم سحبها إلى الشاطئ بعد تسرب نفطي ضخم وبلغت تكلفة الأضرار والتنظيف 6,9 مليار.

انفجار المكوك تشالنجر “5,5 مليار دولار”:

في 28 يناير 1986 كان من المقرر إقلاع مكوك الفضاء تشالنجر وكان من المفترض أن تكون هذه الرحلة هي الأخيرة لها هدفها نشر أقمار صناعية، لكن درجات الحرارة غير المتوقعة أدت إلى حدوث خلل مأساوي حيث تسبب في تجمد الأجزاء المطاطية في الصاروخ مما أدى إلى انفجار الصاروخ ووفاة سلعة رواد كانوا على متنه.

تحطم إكسون فالديز “4,4 مليارات دولار”:

تسبب سائق مخمور في أسوأ تسرب نفطي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق وذلك عام 1989 حيث انسكب 11 مليون جالون من النفط وكانت التكلفة الإجمالية لهذه الحادثة 4,4 مليارات.

شراء سوني ستوديو كولومبيا بيكتشرز “3,2 مليارات دولار”:

في عام 1989 ارتكبت شركة سوني اليابانية خطأ مكلفًا بشراء استوديو Columbia Pictures وبعد سنوات؛ ندمت الشركة على الشراء؛ بسبب تقلّبات في شباك التذاكر.

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