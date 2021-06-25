مايكروسوفت تدعم تشغيل تطبيقات الاندرويد على نظام ويندوز 11 – قل وداعاً لمحاكيات الاندرويد

مايكروسوفت اتخذت قرارها بالفعل ومنذ اللحظة لن يضطر مستخدمو نظام ويندوز 11 للجوء إلى أي حلول تابعة لجهات خارجية من أجل تشغيل تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر. حيث أشار Panos Panay أحد المسؤولين عن تطوير نظام ويندوز 11 أنه أصبح الآن من الممكن تنزيل تطبيقات الاندرويد من على متجر مايكروسوفت الرسمي. وبهذا الشكل سيكون مستخدمو ويندوز قادرين على تشغيل جميع تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر بسهولة شديدة.

بالإضافة إلى ذلك سيكونون قادرين على استخدام مخططات Snap الجديدة في نظام ويندوز 11 والتي ستتيح لهم القدرة على تشغيل تطبيقات الاندرويد في قسم منفصل من الشاشة. وفي نفس الوقت سيكون من السهل تشغيل تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل مايكروسوفت وورد أو مايكروسوفت إيدج في أقسام أخرى من التخطيط.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت توصلت لهذا الحل من خلال الشراكة مع شركة إنتل وقررت الاعتماد على تقنية Intel Bridge للسماح للتطبيقات بالعمل على المعالجات المركزية التي تستند على نواة X86.

حتى الآن لا تزال بعض الأمور طي الكتمان. على سبيل المثال لسنا نعلم ما إذا كانت شركة مايكروسوفت تخطط لتحقيق الأرباح من وراء دعم هذه الميزة أم لا. ولكن بدون شك القدرة على تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11 سوف يغير الكثير من قواعد اللعبة بالنسبة لمطوري التطبيقات.

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أغلبنا كنا نعتمد على بعض المحاكيات الخارجية مثل محاكي الاندرويد الشهير BlueStacks من أجل تشغيل تطبيقات الاندرويد على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، ولكن مع وصول ميزة الدعم الافتراضي لهذه التطبيقات من داخل الويندوز ودون الحاجة إلى أي محاكيات خارجية، فهناك فرصة أكيدة لتطبيقات الاندرويد أن تتمكن من الوصول إلى مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز 11.

من المتوقع أننا سوف نحصل على مزيد من المعلومات حول هذه الميزة بمرور الوقت، وجدير بالذكر أن نظام ويندوز 11 سيكون عبارة عن ترقية مجانية لمالكي نظام ويندوز 11 بالفعل. ولكن مع شرط واحد وهو أن تكون أجهزة الكمبيوتر داعمة لتشغيل النظام الجديد وتفي بمتطلبات التشغيل الخاصة به.