تحديث iOS 15 و iPadOS 15 – ما الجديد في النسخة التجريبية الثانية Beta 2 ؟

بعد إطلاق النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية الثانية والتي تحمل بعض التغييرات والتعديلات والإضافات التي سنستعرضها في هذا المقال.

الجديد في النسخة التجريبية الثانية iPadOS 15 / iOS 15 Beta 2

تمت إضافة خاصية SharePlay لمشاركة الشاشة على تطبيق فيس تايم والتي أعلنت ابل في وقت سابق. الميزة الآن تدعم Apple TV و Apple Music. دعم التطبيقات والخدمات الأخرى سيضاف في وقت لاحق.

تم تعديل أيقونة تطبيق الخرائط وتطبيق الكتب.

أصبح الآن بالإمكان إنشاء ملحوظات سريعة في الايباد عبر السحب من أسفل يمين الشاشة. (سابقاً كان طريق قلم ابل Apple pencil فقط).

تم تعديل تصميم ويدجت تطبيق الطقس ليصبح أكثر أناقة.

بات الآن بالإمكان استخدام الكاميرا في وضع النوافذ المتعددة.

تم إضافة الكثير من خيارات التخصيص للـ Memojis

إضافة إعدادات جديدة للـ IP في خدمة الـ VPN الجديدة iCloud Private Relay.

تم تحديث الواجهة الخاصة بميزة Focus الجديدة

ما الذي ننتظره من ابل؟

خلال الفترة القادمة سوف تستمر أبل في إطلاق النسخ التجريبية لتحديثات iOS 15 و iPadOS 15 وكما نرى هناك تعديلات وإضافات بسيطة هنا وهناك بغرض تحسين تجربة الاستخدام لأفضل مستوى ممكن.

خلال مطلع شهر يوليو سوف تكشف ابل عن النسخة التجريبية العامة Public Beta وهي بخلاف نسخة المطورين Developer Beta أكثر استقراراً وموجهة أكثر للمستخدمين الذين يودون تجربة التحديثات الجديدة على أجهزتهم بأقل نسبة مخاطرة.